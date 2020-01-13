МИД Венгрии назвал "Турецкий поток" последним надежным маршрутом поставок газа в Европу

Петер Сийярто рассказал о том, что Западные Балканы должны войти в состав ЕС.

Министерство иностранных дел Венгрии считает "Турецкий поток" последним надежным и единственным безопасным маршрутом поставок газа в Европу. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции на саммите "Открытые Балканы" в Белграде сделал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Чиновник добавил, что если бы данный трубопровод не был создан совместно с Турцией, Сербией и Болгарией, то у Будапешта были бы серьезные энергетические проблемы.

В энергетике важны факты, а не идеология, идеология не поможет вам накормить, согреть ваш дом и сварить пищу. Это физический вопрос - есть у вас газ или у вас нет газа. Выбор энергии - это не политический вопрос. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто указал коллегам на необходимость вступления в состав Евросоюза Западных Балкан, так как именно Балканы могут предложить европейскому содружеству безопасный транзит природного газа. Венгрия уверена в том, что страны выполнили все необходимые условия для вступления в состав ЕС. Будапешт призывает Брюссель "действовать".

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