Гуидо Крозетто оценили работу ВСУ в 2023 году.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло желаемых результатов, поэтому новый, 2024 год будет ключевым для регионального конфликта. В особенности это связано с проведением в США, Европе и России президентских выборов. Соответствующее заявление сделал итальянский министр по обороне Гуидо Крозетто, выступая перед местными законодателями в палате депутатов парламента. При этом чиновник заметил, что действия армии киевского режима носили широкий, но нерегулярный характер. По его словам, именно это позволило российским силам освободить из-под контроля Киева значительные территории.

Летнее контрнаступление Украины, к сожалению, не принесло желаемых результатов - киевские войска сталкивается с новой военной зимой и будут противостоять ожидаемой реакции России с запуском ракет и беспилотников. Гуидо Крозетто, глава Минобороны Италии

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