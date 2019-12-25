В Италии организовывают туры для вакцинации в России

Предприниматель уточнил, что 90% их клиентов больше доверяют российской вакцине, чем препаратам, представленным в Европе.

Итальянские предприниматели в сфере туристического сектора занимаются организацией путевок для вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом РЕН ТВ рассказал основатель туристической фирмы Пьетро ди Фебо.

Пьетро ди Фебо указал, что предложение по туристическим вакцинным турам в Москву полностью реализовано. Туристам предлагают следующие туры: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Золотое кольцо, Москва – южные регионы (Краснодар, Ростов и Крым).

Предприниматель при этом уточнил, что 90% их клиентов больше доверяют российской вакцине, чем препаратам, представленным в Европе. Люди считают, что она качественнее и безопаснее. Так как страны ЕС не хотят покупать вакцину у России, жители Европы сами готовы ехать за прививкой в РФ.

Несколько дней назад Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V".

Фото: Piter.tv