В Минздраве рассказали о прибытии в страну третьей партии российской вакцины.

Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V". Об это во время прямой трансляции на местном канале VTV сообщил министр здравоохранения Карлос Альварадо. Чиновник напомнил, что в конце марта Каракас получил третью партию российского препарата. Им началась иммунизация граждан старше 60 лет.

Вакцины, которые прибыли из России на прошлой неделе, мы начали использовать среди пожилого населения старше 60 лет, страдающего более чем одним хроническим заболеванием. Карлос Альварадо, глава Минздрава Венесуэлы

Эксперт объяснил, что в настоящее время запись на вакцинацию населения проводится через государственную платформу Patria и учреждения для престарелых. Впервые российская вакцина дошла до Венесуэлы в октябре прошлого года, а регулярная поставка доз началась с февраля текущего года. Две первые партии "Спутника V" местные власти использовали для того, чтобы привить медицинский персонал.

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