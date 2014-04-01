Президент Венесуэлы оценил успех России в быстрой разработке препарата для профилактики коронавируса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину. Об этом политик сообщил в рамках своего выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте.

Против России идет атака зависти, потому что Россия произвела в рекордные сроки вакцину, самую сильную и безопасную в мире, и весь Запад включился в атаку зависти, вместо того чтобы открыться России, производить вакцину. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Политик поблагодарил Россию за поставки вакцины от коронавируса в Латинскую Америку. Напомним, что препарат НИЦ имени Гамалеи "Спутник V" зарегистрирован в 50 странах, население которых в общем счете превышает 1,4 млрд человек.

Венесуэла заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19.

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