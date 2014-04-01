Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину. Об этом политик сообщил в рамках своего выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте.
Против России идет атака зависти, потому что Россия произвела в рекордные сроки вакцину, самую сильную и безопасную в мире, и весь Запад включился в атаку зависти, вместо того чтобы открыться России, производить вакцину.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Политик поблагодарил Россию за поставки вакцины от коронавируса в Латинскую Америку. Напомним, что препарат НИЦ имени Гамалеи "Спутник V" зарегистрирован в 50 странах, население которых в общем счете превышает 1,4 млрд человек.
Венесуэла заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19.
Фото: Pixabay.com
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