В Италии газовые хранилища в стране заполнены на 74%

Роберто Чинголани рассказал о том, что к зиме страна заполнит собственные ПГХ на 90%.

В Италии заявили, что подземные газовые хранилища (ПГХ) в стране заполнены на 74%. Соответствующее заявление в рамках правительственного брифинга с местными журналистами сделал министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани. Подавший в отставку премьер-министр Марио Драги уточнил, что сейчас положение страны по вопросу стабильности энергетических поставок и заполненности ПГХ гораздо лучше, чем у некоторых европейских государств. Итальянские власти пообещали СМИ, что к зимнему отопительному сезону, когда традиционно повышается потребление газа, местные хранилища будут заполнены на 90%. Власти страны полагают, что особенных мер по экономии энергоресурсов не потребуется.

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Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi