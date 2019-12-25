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В Испании ждут от саммита НАТО "ответа на угрозы", исходящие от России
Сегодня, 7:49
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В Испании ждут от саммита НАТО "ответа на угрозы", исходящие от России

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Хосе Мануэль Альбарес рассказал о темах, которые страны альянса обсудят в Мадриде.

В Испании заявили, что ждут от саммита НАТО "твердого ответа на угрозы" восточного фланга Европы, исходящие от России. Соответствующее заявление сделал в рамках пресс-конференции с местными журналистами министр по иностранным делам Хосе Мануэль Альбарес. Он прокомментировал планы на встречу лидеров стран и правительств Североатлантического военного альянса, который состоится в Мадриде.

На этом саммите будет утверждена новая стратегическая концепция.

Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД  Испании

Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что власти страны надеются, что на встрече НАТО партнеры поднимут вопросы и по поводу южной угрозы, гибридных атак, кибератак, использования незаконной миграции" или поставок энергетических ресурсов в качестве политического оружия.

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Фото и видео: YouTube / Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación

Теги: восточный фланг, европа, испания, мид, нато, хосе мануэль альбарес
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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