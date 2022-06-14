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Столтенберг: сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО предсказать нельзя

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В альянсе намерены решить этот вопрос как можно быстрее.

Сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО предсказать нельзя. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.

По его словам, саммит НАТО в Мадриде не является крайним сроком решения данного вопроса. Столтенберг отметил, что в альянсе намерены решить этот вопрос как можно быстрее.

Когда в переговорах участвуют несколько государств, то предсказать точно, когда они договорятся, невозможно.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее мы сообщали, что власти Финляндии отказались выполнить условия Турции для вступления в НАТО.

Видео: YouTube / NATO News

Теги: йенс столтенберг, нато, финляндия, членство, швеция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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