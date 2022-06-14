Столтенберг: сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО предсказать нельзя

Сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО предсказать нельзя. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.
По его словам, саммит НАТО в Мадриде не является крайним сроком решения данного вопроса. Столтенберг отметил, что в альянсе намерены решить этот вопрос как можно быстрее.
Когда в переговорах участвуют несколько государств, то предсказать точно, когда они договорятся, невозможно.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Ранее мы сообщали, что власти Финляндии отказались выполнить условия Турции для вступления в НАТО.
Видео: YouTube / NATO News
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