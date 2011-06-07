Мужчина сообщил полиции, что совершил поступок осознанно.

В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек. Об этом рассказали представители спасательной службы автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча на собственном аккаунте в Twitter. Специалисты уточнили, что инцидент зафиксирован в муниципалитете Юнкера-де-Энарес.

Четверо из них, женщина и трое мужчин, были доставлены в университетскую больницу столицы провинции. пост службы спасения

Местное информационное агентство EFE объявило о том, что наезд на граждан был умышленным. Предполагаемый виновник сказал правоохранительным органам, что действовал осознанно, исходя из отчаяния. К такому состоянию мужчину привела потеря опеки над детьми. Журналисты из ABC отметили, что водитель задержан.

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