Мужчину ждет пристальный допрос.

В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в Boeing. Местный житель находится под контролем специалистов из Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на сведения агентства FARS.

В ближайшее время мужчину допросят ради выяснения обстоятельств трагедии с лайнером из Украины. Ранее очевидцу удалось заснять на видео момент попадания двух ракет ПВО по самолету. До этого момента считалось, что по цели был выпущен только один боевой снаряд. Журналисты из NYT подтвердили подлинность видеозаписи. Они заявили, что у них есть доказательства того, что видео не является подделкой.

После разбирательств Тегеран огласит результаты допроса мировому сообществу.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете.