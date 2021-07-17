В Иране наступила самая страшная за 50 лет засуха.

В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек. Об этом рассказали представители местного информационного агентства ISNA со ссылкой на администрацию провинции Хузестан. Этот регион находится на юго-западе страны.

Вчера во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина Амид Сабри Бур, заместитель главы провинции

Правоохранительным органам удалось задержать нескольких человек, производивших стрельбу. Нескольким протестующим с оружием удалось скрыться. Сейчас они разыскиваются полицией. В роликах, распространившихся по социальным сетям видно, что протестующие поджигали шины с целью. Им удалось перекрыть проезжие части.

Напомним, что в юго-западных регионах Ирана фиксируется проблема с нехваткой воды. Ранее страну накрыла самая худшая за последние 50 лет засуха. Из 304 городов, которые сталкиваются с водным кризисом, 101 город сейчас находится в красной зоне.

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