Аналитики рассказали о региональных конфликтах, которые могут перерасти в глобальную проблему.

Аналитики Daily Express назвал шесть мест, где может начаться Третья мировая война в 2021 году. Первой такой локацией международные обозреватели считают территорию США и Ирана. Они напомнили, что с января 2021 года начался новый виток напряженности в отношениях двух государств. Также ситуацию ухудшил инцидента в акватории Ормузского пролива. В тот раз корабль Береговой охраны ВМС США открыл по морскому судну КСИР Ирана предупредительный огонь. Военные Вашингтона объяснили эту меру тем, что отреагировали на недружелюбные действия, так как иранские суда опасно приблизились к американскому флоту. Также Тегеран смог создать собственную ядерную программу вопреки протестам США. Из-за этого Белый дом объявил о новых санкциях против Тегерана.

Вторыми участниками противостояния могут стать Иран и Израиль. Эти страны находятся на грани вооруженного конфликта из-за того, что Тегеран якобы поддерживает антиизраильские силы, расположенные в палестинском анклаве Сектор Газа, а также в Ливане и Сирии. Иерусалим периодически подвергает атакам проирснкие группы на Ближнем Востоке.

Третий конфликт может вспыхнуть между США и Турцией. Обе страны являются членами НАТО, но они имеют друг с другом разногласия. Вашингтон и Анкара борются за сферу влияния.

Четвертым конфликтом может стать война Индии и Пакистана. Государства до сих пор не могут мирно решить ситуацию с приграничными территориями в Кашмире. Нью-Дели хочет изменить статус автономии региона, а также внести правки в вопрос гражданства внутри региона. Пакистан же надеется на включение Кашмира в состав своей страны.

В пятом противостоянии могут участвовать США и Северная Корея. Вашингтон пытается вынудить КНДР остановить ядерную программу. Пхеньян в свою очередь собирается стать ядерной державой несмотря на протесты Вашингтона.

В завершающим мировым конфликтом может оказаться борьба США и Китая. Администрация Джо Байдена не предприняла никаких усилий по отношению связей с Пекином. Уменьшить напряженность могла торговая сделка, но о ней сейчас стороны не говорят. Вашингтону не нравится увеличение влияния КНР в мире.

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Фото: Минобороны России