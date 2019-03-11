Лавров: Запад считает неизбежным конфликт держав

Глава МИД РФ напомнили о сотрудничестве с Китае, членами БРИКС и другими странами Глобального Юга и Востока.

Страны коллективного Запада считают неизбежным столкновение великих держав, однако динамичные отношения Москвы и Пекина являются примером несоответствия подобного тезиса имеющейся реальности. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на международной встрече высоких представителей, занимающихся курированием вопросов в сфере безопасности. Чиновник заметил, что международные союзники киевского режима регулярно говорят о соперничестве и даже столкновении на геополитической арене, но такие высказывания не выдерживают проверки.

Отношения развиваются динамично, и, по оценке лидеров Китая и РФ, находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю, и по качеству являются гораздо более продвинутой формой взаимодействия, нежели классические союзы прошлой эпохи. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Еще одним примером сотрудничества во внешнеполитическом ведомстве России назвали особо привилегированное партнерство России с еще одной великой цивилизацией Евразии - Индией. Сергей Лавров добавил, что между странами существуют взаимоуважительные, обоюдовыгодные, доверительные отношения, как и с другими участниками альянса БРИКС и сотрудничающими с этим экономическим объединением многими десятками стран глобального Юга и Востока.

Лавров указал на сложную ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Фото и видео: МИД России