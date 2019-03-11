Лавров указал на сложную ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Глава МИД РФ поделал успехов в новом раунде переговоров между Ираном и США.

В Москве рассказали о сложной ситуации, которая сейчас сложилась вокруг иранской ядерной программы. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на международной встрече высоких представителей, занимающихся курированием вопросов в сфере безопасности. Чиновник пояснил участникам мероприятия, что на данный момент разрушен совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Наше государство желает успеха переговорному процессу между Тегераном и Вашингтоном. У МИД РФ, судя по официальным комментариям сторон, есть надежда на то, что по результатам очередного раунда рабочих контактов, будет достигнут прогресс.

... Когда такое решение было принято 8 лет назад, отдельные круги в Израиле, в США, в Европе рассчитывали покончить с законными гражданскими ядерными разработками Тегерана, не считаясь с его правом по договору о нераспространении. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ с тревогой наблюдает наращивание контингентов НАТО у своих границ.

Фото: МИД России