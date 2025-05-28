Глава МИД РФ рассказал о деятельности военного блока в непосредственной близости к нашей стране.

Москва с тревогой наблюдает наращивание военных контингентов Североатлантического альянса у своих государственных границ, вдоль ли нии соприкосновения с российской территорией. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на международной встрече высоких представителей, занимающихся курированием вопросов в сфере безопасности.

Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дополнительно Москва обеспокоена ситуацией с развертыванием инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), так как появление военного блока там сулит региону беды. По мнению Сергея лаврова, коллективный Запад сейчас откровенно пытается вытянуть из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отдельные страны ради того, чтобы сделать их них "часть своих узкоблоковых авантюр".

Лавров: о новом раунде переговоров РФ и Украины объявят в ближайшее время.

Фото и видео: МИД России