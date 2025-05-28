Лавров: о новом раунде переговоров РФ и Украины объявят в ближайшее время

Москва будет настаивать на отмене киевским режимом всех дискриминационных законов, принятых на украинской территории в ходе нового раунда прямых переговоров, о котором общественности будет объявлено в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на международной встрече высоких представителей, занимающихся курированием вопросов в сфере безопасности. Чиновник объяснил, что 16 мая в Стамбуле были возобновлены прямые переговоры по всем вопросам, касающихся мирного урегулирования регионального конфликта на Украине.

На этих переговорах от 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать в следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, мирные переговоры всегда лучше, чем военные действия. Сергей Лавров добавил, что для успешного завершения кризисной ситуации необходимо устранить первопричины ее возникновения.

Лавров: Запад искусственно пытается осложнить отношения РФ и Турции.

Фото и видео: МИД России