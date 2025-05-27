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Лавров: Запад искусственно пытается осложнить отношения РФ и Турции

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По его словам, торгово-инвестиционное сотрудничество Москвы и Анкары устойчиво развивается.

Запад искусственно пытается осложнить отношения РФ и Турции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

По его словам, торгово-инвестиционное сотрудничество Москвы и Анкары устойчиво развивается. Он подчеркнул, что эта тенденция будет продолжаться и дальше. Лавров добавил, что планам недружественных стран в отношении российско-турецких отношений не суждено сбыться.

Ранее Лавров заявил, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы.

Видео: МИД России

Теги: запад, мид россии, сергей лавров, турция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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