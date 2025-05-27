Лавров: Запад искусственно пытается осложнить отношения РФ и Турции

По его словам, торгово-инвестиционное сотрудничество Москвы и Анкары устойчиво развивается.

Запад искусственно пытается осложнить отношения РФ и Турции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

По его словам, торгово-инвестиционное сотрудничество Москвы и Анкары устойчиво развивается. Он подчеркнул, что эта тенденция будет продолжаться и дальше. Лавров добавил, что планам недружественных стран в отношении российско-турецких отношений не суждено сбыться.

Ранее Лавров заявил, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы.

Видео: МИД России