Лавров: Запад искусственно пытается осложнить отношения РФ и Турции

Запад искусственно пытается осложнить отношения РФ и Турции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
По его словам, торгово-инвестиционное сотрудничество Москвы и Анкары устойчиво развивается. Он подчеркнул, что эта тенденция будет продолжаться и дальше. Лавров добавил, что планам недружественных стран в отношении российско-турецких отношений не суждено сбыться.
Ранее Лавров заявил, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы.
Видео: МИД России
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