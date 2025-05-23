Глава МИД РФ рассказал о попытках киевского режима ставить Москве ультиматумы.

Бесполезно разговаривать с Москвой с позиции силы. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Дипломат указал, что до недавнего времени, еще буквально год назад украинские власти публично говорили о том, что никаких переговоров или перемирия с Кремлем, а только стратегическое поражение России спасет ситуацию на поле боя. В Киеве требовали, чтобы Россия "убралась в границы 1991 года". Однако затем, когда украинцы стали понимать изменения ситуации на линии боевого соприкосновения, которое сложилось далеко не в их пользу, в этом государстве стали звучать новые нотки опять-таки против остановки боевых действий и против начала переговоров.

... Они все заявляли, что для начала переговоров Украина должна обеспечить себе позиции силы, и с Россией разговаривать с позицией силы. Пусть вспомнят, как их предки, прародители пытались разговаривать с Россией с позиции силы. Но бесполезно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: НАТО активно пытается ослабить единство АСЕАН.

Фото и видео: МИД России