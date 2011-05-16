Лавров: НАТО активно пытается ослабить единство АСЕАН

Глава МИД РФ рассказал о стремлении военного блока расшириться на Евразию.

Североатлантический военный альянс активно пытается ослабить единство АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Дипломат уточнил, что руководство НАТО хочет зазвать отдельных участников данного объединения в закрытые блоковые структуры. В связи с этим стремлением НАТО собственную инфраструктуру выдвигает на восточную часть Евразии.

НАТО активно пытается ослабить как минимум, это мягко сказано, ослабить единство АСЕАН, пытается зазывать отдельных членов АСЕАН в закрытые блоковые структуры, то "тройки", то "четверки", и объявляет, что это жизненно важный для НАТО регион. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров призвал не предаваться иллюзиям об отношениях России и США.

Фото и видео: МИД России