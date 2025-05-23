Глава МИД РФ сообщил о смене политики в США с приходом к власти Дональда Трампа.

Лавров призвал не предаваться иллюзиям об отношениях России и США. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Дипломат констатировал "существенное изменение" политики действующей американской администрации при лидере Белого дома-республиканце Дональде Трампе по сравнению с предыдущей, при правительстве демократа Джо Байдена.

Мы, естественно, люди трезвые в политическом смысле. И здесь очень важно не предаваться иллюзиям, важно быть реалистами, понимать, что многократно были ситуации, когда Соединенные Штаты меняли свою позицию радикально. Это жизнь, этого никуда не уйдет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его мнению, этот фактор следует обязательно учитывать. "И мы это, конечно же, учитываем, планируя свои шаги", - отметил Лавров.

Лавров назвал Мерца циником за слова о том, что ФРГ должна возглавить Европу.

Фото и видео: МИД России