Глава МИД РФ напомнил о том, что Европа пренебрегает своими гражданами в пользу украинцев.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц демонстрирует большой цинизм, официально заявляя о том, что в нынешних условиях Германия должна возглавить европейский регион. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Дипломат указал, что сейчас все функционеры коллективного Брюсселя пытаются защитить собственную позицию по украинскому конфликту. Для этого европейские политики убеждают избирателей в том, что населению нужно потуже затянуть пояса и дождаться лучших времен, так как сейчас приоритетом следует сделать поддержку армии киевского режима, поэтому сейчас правительствам стран-членов ЕС не до отопления или медицины.

Они говорят: "Подождать надо, потому что Украина защищает европейские ценности". Делайте выводы, в чем Европа видит свои ценности. Возрождается самый настоящий нацизм. Примеров тому масса. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал нереалистичной встречу в Ватикане с Украиной.

Фото и видео: МИД России