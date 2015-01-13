В Иране высоко оценили эффективность вакцины "Спутник V"

Российский препарат включили в первую тройку вакцин в мире.

В Иране высоко оценили эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 Алиреза Раиси в эфире телеканала IRINN.

По его словам, российский препарат является одной из самых надежных вакцин, имеющих хорошую репутацию. Раиси отметил, что готов включить "Спутник V" в первую тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности.

Отметим, что в Иране ведутся разработки собственного препарата против коронавируса. Однако власти Ирана дали старт вакцинации с использованием зарубежных разработок. Первыми получат прививку медицинские работники.

Ранее стало известно, что испытания "Спутника V" и вакцины AstraZeneca пройдут в Азербайджане.

Видео: irinn.ir