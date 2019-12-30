Катарскому лайнеру удалось избежать участи украинского самолета.

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing "Международных авиалиний Украины". В момент запуска ракеты Тегерана в воздушном пространстве также находился лайнер Катара. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на замглавы комитета по городскому строительству парламента Абу аль-Фадыль Мусави Беюки. По данным спикера, диспетчерам Ирана удалось согласовать его перемещение с силами ПВО.

Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно прокомментировал чиновник

Эксперт добавил, что пилоты катарского судна заметили свет в небе и заподозрили работу ПВО. Им пришлось связаться с иранскими специалистами, чтобы обеспечить безопасный полет. Напомним, что Тегеран сбил пассажирский лайнер, который направлялся из Киева в Тегеран. В результате крушения погибли 176 человек. Власти страны заявили, что трагедия произошла по ошибке. Самолет приняли за вражеский объект, так как ожидали атаки со стороны США.

Ранее Piter.tv писал о том, что Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства генерала Сулеймани.