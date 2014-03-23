Дозу российского препарата ввели сыну иранского министра здравоохранения.

В Иране начали вакцинацию "Спутником V". Трансляцию выступления президента Хасана Роухани вел государственный канал. Чиновник рассказал, что Тегеран начал прививочную кампанию утром 9 февраля. Для этого страна использует первую доступную вакцину - российскую. "Спутник V" введен сыну главы местного Минздрава.

Известно, что иранские ученые ведут разработку собственных вакцин от коронавируса. Однако частично потребность в вакцинах правительство Ирана пополнит за счет иностранных препаратов. Министр здравоохранения Саид Намаки говорил журналистам о том, что в первую очередь вакцинирован будет медицинский персонал, который работает в отделении интенсивной терапии. После них в очереди находятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

РФПИ анонсировал регистрацию вакцины "Спутник-V" в 25 странах.

Фото: Pixabay.com, Instagram/iranintltv