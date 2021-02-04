Казем Джалали рассказал, что самолет с первой партией российского препарата уже вылетел в Тегеран.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступит в Иран уже сегодня. Об этом на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" заявил посол Тегерана в РФ Казем Джалали. Дипломат выступил перед журналистами в Москве. По словам спикера, в настоящее время самолет с российским препаратом летит до Исламской республики. Через несколько часов борт приземлится в аэропорту столицы.

По словам посла, Москва и Тегеран сотрудничают по двум направлениям в вопросе вакцин от COVID-19. Первый вопрос - это закупка российской вакцины, а второй - возможность совместного производства препарата. Уже на следующей неделе в Иране ожидается делегация из РФ. В мероприятии примет участие заместитель министра здравоохранения Ирана.

Напомним, что Иран одобрил для экстренного использования препарат "Спутник V". Вакциной будут прививать местное население от коронавируса. Следующие партии Россия поставит Ирану в ближайшие недели.

Посол Ирана в России назвал условие возвращения к ядерной сделке.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"