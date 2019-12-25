Казем Джалали рассказал, что США сначала должны снять санкции и возместить ущерб.

Посол Ирана в России назвал условие возвращения к ядерной сделке. Об этом Казем Джалали сообщил журналистам во время пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня". Дипломат оценил возможность того, что Тегеран вернется в Совместный всеобъемлющий план действий. Однако для этого Вашингтон должен будет снять со страны санкции и компенсировать весь нанесенный ущерб.

Мы надеемся, что до истечения установленного дедлайна американцы смогут компенсировать ущерб, нанесенный Ирану Казем Джалали, посол Ирана в РФ

Напомним, что ранее глава иранского МИД Мохаммад Зариф упоминал о том, что американцам следует предпринять практические действия, чтобы соглашение возобновилось. Договор между шестеркой стран по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году. Его подписали Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран. Тегеран ограничивал себя в реализации собственной ядерной программы в обмен на то, что Вашингтон снимет со страны введенные ограничения. В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Иран подписал с Россией договор по вакцине "Спутник V".

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