В Ираке заявили о готовности принять меры для защиты своего суверенитета

Мухаммед ас-Судани рассказал о политике Ирака в регионе Ближнего Востока.

Иракские власти стремятся к региональной стабильности, но при этом оставляют за собой право принять меры при попытках нарушения суверенитета государства. Соответствующее заявление сделал иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник подтвердил, что Багдад никогда не станет такой территорией, с которой может совершаться агрессия в отношении других геополитических участников. Глава местного правительства добавил, что в Ираке протягивают руку дружбы и мира соседям ради установления в регионе стабильности и безопасности.

Мы стремимся к тому, чтобы Ирак стал источником региональной и международной безопасности, но при этом оставляем за собой право принять необходимые меры для предотвращения любого нарушения суверенитета страны. Мухаммед ас-Судани, премьер-министр Ирака

Мухаммед ас-Судани уточнил, что действующее правительство Ирака ведет борьбу с коррупцией по всем направлениям, включая государственные и судебные структуры.

Глава МИД Дании призвал Ирак обеспечить защиту иностранных дипломатов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций