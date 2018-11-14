В Ираке нашли руины дворца исчезнувшей цивилизации

Археологи считают, что дворцу не менее 3 400 лет, его возвели в империи Миттани – одной из самых загадочных и малоизученных дохристианских цивилизаций.

Международная группа археологов сделала важное открытие на территории северного Ирака. В мелеющем из-за засухи водохранилище Мосульской плотины выступили руины древнего дворца. Об этом сообщили на сайте Тюбингенского университета.

Археологи считают, что дворцу не менее 3 400 лет, его возвели в империи Миттани – одной из самых загадочных и малоизученных дохристианских цивилизаций. Также внутри дворца нашли 10 клинописных табличек, которые предстоит расшифровать. Ученые надеются, что это поможет больше узнать им об империи Миттани. Также нашлись и остатки синих и красных стен дворца.

Район, где находится дворец, затопили в 1980-х, ученые давно поняли, что под водой что-то находится, но долго не могли добраться до этого.

Также в Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий​​​​​​​.

Фото: Тюбингенский университет