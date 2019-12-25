Памятник Меншикову предложили установить у Меншиковского дворца

Владимир Казаков считает, что именно Меншиковский дворец является исторически правильным местом для памятника сподвижнику Петра I. Это следует из его беседы с ТАСС.

Директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области Владимир Казаков в беседе с ТАСС высказался о возможном месте установки памятника Александру Меншикову.

По его мнению, лучшим вариантом станет площадка у Меншиковского дворца. Казаков пояснил, что именно это здание было территорией сподвижника Петра I, поэтому данное место является исторически самым правильным для установки памятника.

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Фото: Piter.TV