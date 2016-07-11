В России сократится число установленных лифтов на 10% за год

Отмечается, что регионы значительно сократили закупки для замены старых лифтов.

В России сократится число установленных лифтов на 10% в 2025 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Российское лифтовое объединение (РЛО).

Отмечается, что регионы значительно сократили закупки для замены старых лифтов в многоквартирных домах. В период с января по сентябрь 2025 года приобрели 9,8 тыс. подъемников на 38,7 млрд рублей. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. Спрос на лифты снизился также со стороны девелоперов. Это объясняется падением объемов ввода жилья на фоне высоких ипотечных ставок. Кроме того, на рынок влияет и конкуренция с азиатскими производителями лифтов.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме не поддержат проект о сроках переселения из аварийного дома.

Фото: pxhere.com