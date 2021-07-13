Несколько десятков человек оказались заблокированы в помещении из-за огня.

В Ираке число жертв пожара в больнице имама Хусейна возросло до 54 человек. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на департамент страны. В настоящее время специалисты локализовали возгорание, произошедшее в ночь на 13 июля в южной провинции Ди-Кар в Эн-Насирии.

По предварительной информации, причиной воспламенения помещения стал взрыв баллона с кислородом. Некоторые коронавирусные пациенты остаются заблокированными в госпитале. Ранее телеканал Al Arabiya уведомил о том, что спасатели смогли вывести из огня не менее 70 человек.

Из-за ситуации Минздрав региона ввел режим ЧП. Данный инцидент не стал первым для больниц в Ираке, которые принимают коронавирусных пациентов. Например, 24 апреля из-за пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека. Пострадавшими считаются не менее 110 человек.

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Видео: Twitter/g0l0v4d, globalnwsnexus, RealNewsIL