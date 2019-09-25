В МЧС связали пожар в лесничестве Тольятти с поджогом

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц заявил, что в качестве основной версии возникновения пожара в лесничестве рассматривается поджог. Об этом он сообщил на официальной странице города в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, пожар начался недалеко от грунтовой дороги, откуда пламя перекинулось на другие участки. Возбуждено уголовное дело.
Сейчас основная версия – поджог <…> Будут изучаться там камеры видеонаблюдения, которые есть, расставленные по лесу.
Николай Ренц, глава городского округа Тольятти
Напомним, в Тольятти накануне был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в городском лесничестве. По данным ГУ МЧС РФ по региону, в тушении пожара задействованы более 80 единиц специальной техники, вертолет Ми-8, а также пожарный корабль. Общая площадь возгорания достигла более 152 га.
Ранее спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области.
Видео: ВК/Город Тольятти
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