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Вчера, 12:15
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В МЧС связали пожар в лесничестве Тольятти с поджогом

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Возбуждено уголовное дело.

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц заявил, что в качестве основной версии возникновения пожара в лесничестве рассматривается поджог. Об этом он сообщил на официальной странице города в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, пожар начался недалеко от грунтовой дороги, откуда пламя перекинулось на другие участки. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас основная версия – поджог <…> Будут изучаться там камеры видеонаблюдения, которые есть, расставленные по лесу.

Николай Ренц, глава городского округа Тольятти

Напомним, в Тольятти накануне был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в городском лесничестве. По данным ГУ МЧС РФ по региону, в тушении пожара задействованы более 80 единиц специальной техники, вертолет Ми-8, а также пожарный корабль. Общая площадь возгорания достигла более 152 га.

Ранее спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области.

Видео: ВК/Город Тольятти

Теги: лесные пожары, николай ренц, поджог леса, тольятти
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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