В Тольятти ввели режим ЧС из-за лесного пожара

Его площадь составляет более 35 га.

В Тольятти объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в городском лесничестве. Об этом информирует глава городского округа Тольятти Николай Ренц на своей странице в социальной сети Instagram.

В Тольятти введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. Николай Ренц, глава городского округа Тольятти

Площадь пожара составляет более 35 га. На месте происшествия был развернут оперштаб. В тушении принимают участие около 300 сотрудников МЧС и более 40 единиц специальной техники. По словам Ренца, возможно, понадобится эвакуация местного населения. Для этих нужд выделены автобусы. На данный момент, пострадавших в результате пожара не выявлено.

Отмечается, что для тушения задействован вертолет Ми-8. Распространение огня удалось остановить, однако, ожидается сильный ветер, который может помешать работе специалистов.

Ранее в Якутии из-за бушующего пожара закрыли национальный парк "Ленские столбы".

Видео: Instagram/renc_nikolay