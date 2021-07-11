Спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области

Очагов открытого горения нет.

В Карталинском и Нагайбакском Челябинской области районах локализован лесной пожар на площади 14 тысяч га. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным специалистов, очаги открытого горения отсутствуют. Днем ранее площадь горения на этой территории составляла 20 га.

По состоянию на 05:00 мск лесные пожары в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализованы на общей площади 14 тыс. га, очагов открытого горения нет. Производится объезд периметра пожара. из сообщения пресс-службы МЧС

Уточняется, для тушения пожара было принято решение применить авиацию – самолеты Ил-76 и Бе-200. За сутки был осуществлен сброс 577 тонн воды. Для авиационной разведки местности задействован вертолет Ми-8. В МЧС заявляют о стабилизации ситуации с пожарами в лесах.

Согласно данным Росгидромета, в течение воскресенья 11 июля в пострадавших огня районах ожидаются обильные осадки.

Ранее в Тольятти ввели режим ЧС из-за лесного пожара.

Видео: ВК/Типичный Челябинск