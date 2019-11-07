В Instagram Заворотнюк появилось фото с мужем

В посте отмечается, что у фигуриста должно состояться выступление в рамках шоу "Аленький цветочек".

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото. На снимке актриса позирует совместно с супругом Петром Чернышевом. В посте говорится, что у фигуриста и его коллеги Татьяны Навки должно состояться выступление в рамках шоу "Аленький цветочек".

1 ноября Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после новостей о тяжелой болезни супруги. После выступления в ледовом шоу "Руслан и Людмила" он приняли участие в пресс-конференции в Петербурге, однако не стал комментировать состояние здоровья жены.

В конце августа появилась информация, что Анастасия Заворотнюк борется со смертельной болезнью. У актрисы якобы диагностировали четвертую стадию рака мозга. Родственники звезды отказываются давать какую-либо официальную информацию по этому поводу. Тем временем в СМИ продолжают появляться новые подробности о состоянии народной любимицы.

Ранее мы писали, что Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище.

Фото, видео: Instagram / a_zavorotnyuk