По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Сегодня утром, 17 июня, в Индонезии в ДТП с пассажирским автобусом погибли 12 человек.

Сообщается, что автобус направлялся из Джакрты в Чиребон. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем, сообщает агентство Синьхуа. Транспортное средство вылетело на встречку на платном скоростном участке и столкнулось с грузовиком, а затем произошло столкновение с другими транспортными средствами.

В результате ДТП погибли 12 человек. Еще 12 человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

Сегодня ранее: На Ставрополье при столкновении пассажирского микроавтобуса и легковушки погибли 2 человека и 11 получили травмы.

Фото: Ambulance