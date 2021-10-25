  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:46
110
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Индонезии разбился грузовой самолет

0 0

Один из пилотов воздушного судна погиб.

В Индонезии потерпел крушение грузовой самолет. Об этом информирует агентство "Синьхуа", ссылаясь на представителя минтранспорта государства.

Воздушное судно разбилось 25 октября в аэропорту провинции Папуа. На борту воздушного судна находились два пилота. Оба были госпитализированы. Один из пилотов погиб, жизнь второму медикам удалось спасти.

По предварительным данным, пилот попытался посадить самолет в условиях густого тумана, однако из-за плохих погодных условий ему не удалось осуществить это.

Ранее МЧС России опубликовало видео с места крушения самолета в Подмосковье.

Видео: YouTube / KOMPASTV

Теги: индонезия, крушение самолета, посадка самолета в тумане
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии