В Индонезии разбился грузовой самолет

Один из пилотов воздушного судна погиб.

В Индонезии потерпел крушение грузовой самолет. Об этом информирует агентство "Синьхуа", ссылаясь на представителя минтранспорта государства.

Воздушное судно разбилось 25 октября в аэропорту провинции Папуа. На борту воздушного судна находились два пилота. Оба были госпитализированы. Один из пилотов погиб, жизнь второму медикам удалось спасти.

По предварительным данным, пилот попытался посадить самолет в условиях густого тумана, однако из-за плохих погодных условий ему не удалось осуществить это.

Ранее МЧС России опубликовало видео с места крушения самолета в Подмосковье.

Видео: YouTube / KOMPASTV