В Индонезии разбился грузовой самолет

В Индонезии потерпел крушение грузовой самолет. Об этом информирует агентство "Синьхуа", ссылаясь на представителя минтранспорта государства.
Воздушное судно разбилось 25 октября в аэропорту провинции Папуа. На борту воздушного судна находились два пилота. Оба были госпитализированы. Один из пилотов погиб, жизнь второму медикам удалось спасти.
По предварительным данным, пилот попытался посадить самолет в условиях густого тумана, однако из-за плохих погодных условий ему не удалось осуществить это.
Ранее МЧС России опубликовало видео с места крушения самолета в Подмосковье.
Видео: YouTube / KOMPASTV
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