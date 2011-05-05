МЧС опубликовало видео с места крушения самолета в Подмосковье

В результате происшествия погибли два человека - пилот и пассажир.

МЧС России опубликовало видео с места крушения легкомоторного самолета в Московской области.

На кадрах, которые предоставило ведомство, можно увидеть дымящиеся обломки воздушного судна и работу пожарных на месте происшествия.

Крушение высокоплана "Аэропракт A-22" произошло 24 октября на территории аэроклуба "Аэроклассика" недалеко от деревни Ватулино в Подмосковье. В результате ЧП погибли два человека – пилот и, предположительно, его жена. Одной из версий крушения рассматривается ошибка пилотирования, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Ранее в Ливии разбился частный вертолет с деньгами на борту.

Видео: МЧС России