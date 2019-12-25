В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет

На борту находились два человека. Никто не выжил.

В Московской области потерпел крушение высокоплан Аэропракт A-22. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе города Руза, недалеко от взлетного поля аэроклуба "Аэроклассика". По данным собеседника агентства, на борту легкомоторного воздушного судна находились два человека. Все погибли.

Отмечается, что после крушения произошло возгорание самолета.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной падения мог стать сильный порыв ветра, в результате которого самолет перевернуло в воздухе. Падение произошло с высоты около 80 метров.

Ранее самолет с хоккеистами клуба "Амур" экстренно сел в Нижнекамске.

Фото: Telegram/SHOT