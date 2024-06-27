В Индонезии рассказали о новых направлениях для туристов

Сандиага Уно рассказал об альтернативных направлениях для путешественников в стране, кроме Бали.

Министр туризма и креативной экономики в Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал о том, что его страна может предложить иностранным туристам ряд новых направлений, кроме известного путешественникам острова Бали. Чиновник заметил, что бали по-прежнему остается среди локаций-фаворитов, так как практически половина всех туристов в Индонезии выбирают это место в качестве направления "номер один". Однако местные власти хотят, чтобы приезжие могли познакомиться и с другими частями государства. Эксперт подчеркнул, что такими направлениями являются озеро Тоба на Северной Суматре, крупнейшее вулканическое озеро в мире, а также храм Боробудур в Центральной Яве, Джокьякарта - самый большой буддийский храм. Дополнительно глава профильного ведомства пригласил гостей посетить остров Ломбок, на территории проводится чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

А еще у нас есть культовый Лабуан Баджо, где есть остров Комодо, там обитают существа юрского периода - драконы Комодо, друзья динозавров, которые все еще живут и избежали вымирания. И, наконец, у нас есть рай для дайвинга в Северном Сулавеси. Сандиага Уно, глава Минтуризма Индонезии

В Индонезии открылся филиал ВШЭ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости