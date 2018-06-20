Видео: на Бали началось извержение крупного вулкана

Предыдущее извержение вулкана Агунг произошло в 1963 году. Тогда погибло более 1000 человек.

В конце прошлой недели в Индонезии проснулся один из самых больших вулканов Агунг. В воскресенье, 21 апреля, он выбросил в небо двухкилометровый столб пепла. Пепел уже осел на близлежащих районах. Извержению присвоен третий статус опасности из четырех возможных. Об этом сообщает портал Straitstimes.

Представитель национального агентства по ликвидации природных чрезвычайных ситуаций Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо рассказал, что для активного вулкана это нормальное явление и нет поводов для беспокойства. Однако, к вулкану нельзя приближаться на расстояние ближе 4-х километров. Власти уже начали раздавать населению маски от пепла и дыма.

Предыдущее извержение вулкана Агунг произошло в 1963 году. Тогда погибло более 1000 человек.

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Фото и видео: Rita Bauer/ Twitter