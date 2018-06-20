Опубликовано видео с воздуха извержения самого крупного вулкана в Японии

В Японии произошло извержение вулкана Асо, самый крупный вулкан в Японии.

Накануне, 16 апреля, в Японии проснулся один из самых крупных вулканов.

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло извержение вулкана Асо. Его высота составляет 1.592 метров. Из жерла вулкана поднимается густой белый дым. Местных жителей и туристов попросили не приближаться близко к вулкану. О пострадавших не сообщается.

Сейчас в сети опубликованы кадры извержения вулкана снятые с вертолета, который облетает кратер.

Видео: Twitter/Go Ando / THE GUILD