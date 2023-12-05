В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 13 человек

Власти все еще разыскивают некоторых альпинистов.

В результате извержения вулкана Марапи на территории индонезийской провинции Западная Суматра погибли 13 человек, которые собирались совершить восхождение на гору. В настоящее время поиски 12 человек до сих пор продолжаются. Соответствующие данные предоставили авторы местного издания Tribune. В метеорологическом управлении Японии со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщили о том, что столб пепла после извержения вулкана составил 15 тысяч метров.

13 альпинистов были найдены мертвыми. Еще три человека были эвакуированы. глава спасательной службы Паданг Абдул Малик

В настоящее время власти страны пока что не называют фамилии погибших пока не известны. Ранее индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения горы Марапи. Однако тогда удалось эвакуировать 49 человек. Сейчас статус вулкана Марапи все еще находится в зоне тревоги.

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости