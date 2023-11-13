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На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

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Высота эруптивной колонны составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Об этом сообщает газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Извержение произошло в воскресенье, 12 ноября, в юго-восточном кратере вулкан. Высота эруптивной колонны составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря. Отмечается, что извержение Этны не повлияло на работу аэропорта города Катания, рядом с которым находится вулкан.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке восстановили движение на дороге, перекрытой селем с вулкана Ключевской.

Видео: YouTube / Local Team

Теги: вулкан, извержение, сицилия, этна
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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