В Индии в результате пожара в больнице погибли 18 человек

Возгорание началось в отделении с больными COVID-19.

В результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии погибли 18 человек. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Первые 12 пациентов, лечившихся от коронавируса, погибли из-за отравления продуктами горения. Всего погибли 16 пациентов и две медсестры. Пока что не ясно, от чего погибли шесть человек, во время пожара или при транспортировке.

Возгорание началось в отделении для больных COVID-19, его удалось ликвидировать в течение часа. Почти 50 человек спасли пожарные и местные жители.

Несколько дней назад в Индию вылетел первый самолет МЧС с гуманитарной помощью.

Видео: Youtube/Ihtisham Patel