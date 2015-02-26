В Индии в результате пожара в больнице погибли 18 человек

В результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии погибли 18 человек. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Первые 12 пациентов, лечившихся от коронавируса, погибли из-за отравления продуктами горения. Всего погибли 16 пациентов и две медсестры. Пока что не ясно, от чего погибли шесть человек, во время пожара или при транспортировке.
Возгорание началось в отделении для больных COVID-19, его удалось ликвидировать в течение часа. Почти 50 человек спасли пожарные и местные жители.
Несколько дней назад в Индию вылетел первый самолет МЧС с гуманитарной помощью.
Видео: Youtube/Ihtisham Patel
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