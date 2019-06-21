Видео из Индии: Автобус набитый пассажирами упал в ущелье, погибли 43 человека

На момент аварии в автобусе находилось 73 человека, хотя автобус был рассчитан на 42 пассажира.

В Индии автобус набитый пассажирами скатился в ущелье, погибли 43 человека.

Сообщается, что трагедия произошла штате Химачал-Прадеш на севере Индии. На момент аварии в автобусе было 73 человека, хотя автобус был рассчитан на 42 пассажира. По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением на горной дороге, и автобус рухнул в ущелье.

Сообщается о 43 погибшем. Еще 30 человек получили серьезные травмы. Состояние некоторых пострадавших критическое. Среди погибших и пострадавших много молодежи, которые возвращались с учебы.

Сегодня ранее: В Красноярском крае три человека погибли в лобовом ДТП.

Видео и фото: Twitter/Vinit Kulkarni