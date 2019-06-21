Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Красноярском крае

В сети опубликованы кадры с места жуткой аварии в Рыбинском районе Красноярского края.

Сегодня, 21 июня, в Красноярском крае в лобовом ДТП погибли 3 человека.

Сообщается, что ДТП произошло на 977 км. автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, автомобиль "Тойота" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Хино". В результате мощного столкновения водитель "Тойоты" и его два пассажира погибли на месте ДТП.

В настоящее время их личности и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, обеспечивая беспрепятственное движение автотранспорта. В соцсетях сообщается, что было организовано реверсивное движение по одной полосе.

На опубликованных кадрах видно, что "Тойоту" выбросило с дороги в кювет, а грузовик перевернулся на трассе и лежит на боку.

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Фото и видео: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, ВК, ЧП Красноярск