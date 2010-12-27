Под Тверью микроатобус с пассажирами врезался в столб, пострадали 8 человек

Мачта освещения упала после столкновения на микроавтобус. Среди пострадавших два ребенка, одному из которых всего 10 месяцев.

Сегодня ночью, 20 июня, под Тверью микроавтобус попал в ДТП, в котором пострадали 8 человек.

Сообщается, что авария произошла у деревни Андрейково в Калининском районе Тверской области на 164 километре трассы М 10. Микроавтобус протаранил мачту освещения, которая после столкновения упала на транспортное средство. В результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе 2 ребенка. Одному из пострадавших детей всего 10 месяцев. Во время столкновения он был на руках у матери.

В больницу доставлены мужчина - водитель 1971 года рождения, три женщины (1958, 1954 и 1984 годов рождения), два молодых человека 2002 года рождения и два ребенка (2007 года рождения и 10-месячный малыш).

ГИБДД предстоит выяснить все детали и обстоятельства ДТП.

Фото:ГУ МЧС РФ по Тверской области