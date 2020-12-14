Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент.

В Индии рабочие устроили погром на заводе, который производит iPhone. Задержаны 132 человека. Об этом сообщает телеканал India TV.

Известно, что в субботу в индийском штате Карнатака перед заводом собрались несколько сотен человек, недовольных размером заработной платы. Они бросали камни в окна, поджигали и переворачивали машины. Протестующие громили и офисные помещения.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент. Местные власти завили, что против протестующих применят строгие меры.

Ранее Лавров заявил, что Запад давит на Индию в вопросах ВТС с Россией.

Видео: YouTube / The Daily Socialist