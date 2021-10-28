В Индии провели испытательный пуск ракеты Agni-V

Дальность полета данной МБР составляет более пяти тысяч километров.

Вооруженные силы Индии осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V. Об этом информирует издание The Times of India со ссылкой на министерство обороны страны.

Ракета была запущена ночью с островного военного полигона, расположенного неподалеку от штата Одиша. Полет отслеживался радарами, а также наземными и морскими оптико-электронными системами слежения.

Дальность полета данной МБР составляет более пяти тысяч километров. Минобороны Индии заявляет, что ракета способна поразить северную часть Китая.

Ранее японская компания Mitsubishi Heavy Industries осуществила запуск ракеты-носителя H-2A с новым спутником для системы глобального позиционирования.

Видео: YouTube / WION